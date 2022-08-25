Yaşam

Aşık olmak mı nefret etmek mi daha kolay?

25 Ağustos 2022
Aşk Nefret






Aşkın gözü kör mü? Sosyal medya aşkı önemsizleştirdi mi? Gerçek aşk mı yoksa pek çok keyifli ilişki mi? Aşk üzerine yapılan anketin sonuçları dikkat çekici…



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25 Ağustos 2022






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