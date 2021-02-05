Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı sonuçsuz kaldı

Üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında, Hükümet tarafının 4 bin 400 TL’lik önerisini “açlık sınırı” olması nedeniyle reddeden işçi tarafı, kararın oy çokluğuyla geçmemesi için tutanağa imza atmadan toplantıyı terk etti. Toplantı çıkışında açıklama yapan işçi tarafı temsilcisi Ali Yeltekin, devletin açlık sınırında bir teklif yapacağını bildiklerinden dolayı toplantı tutanağına imza atmadıklarını ve toplantıyı ‘gayrı-resmi’ bir görüşmeye çevirdiklerini kaydetti.

4 bin 600 TL’den bir kuruş aşağıya inmeyeceğiz Toplantıya işveren tarafının katılmadığını, 5 devlet, 4 de işçi temsilcisinin katıldığını belirten Yeltekin, devletin 4 bin 400 TL’lik kararını oyçokluğuyla geçirmemesi için bu şekilde davrandıklarını söyledi.

Yeltekin, 4 bin 400 TL’nin açlık sınırı olduğunu, 4 bin 900 TL’lik taleplerinden 4 bin 600’e kadar düştüklerini, 4 bin 600 TL’den bir kuruş aşağıya inmeyeceklerini belirterek, “Eğer toplantı tutanağına imza atsaydık, asgari ücret açlık sınırında olacaktı. İşveren ile devletin oyununu bozduk” dedi. İşveren tarafının, ‘Biz bu rakamı ödemeyiz’ diyerek, devleti tehdit ettiğini anlatan Yeltekin, “Devlet eğer gerçekten sosyal devletse, asgari ücreti 4 bin 600 yapar” şeklinde konuştu.