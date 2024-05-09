Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mayıs 9, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Asgari Ücret Saptama Komisyonu

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yarın saat 10.00’da toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla ilk toplantısını yarın saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yapacak.


Ülkede asgari ücret, 1 Ocak 2024 tarihinden beri brüt 27 bin 587 TL, net 24 bin TL olarak uygulanıyor.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:asgari ücret saptama komisyonu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar