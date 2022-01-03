Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirmek için yeniden toplanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, itirazlari değerlendirmek amacıyla Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yeniden toplanacağını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle;

Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla, 22 Aralık 2021 tarihinde toplanmış ve oy çokluğuyla Asgari Ücret’in 01/01/2022 tarihinden itibaren brüt Saatlik: 40.38TL, Günlük: 323.07TL Haftalık: 1615.38 TL ve Aylık: 7.000.00 TL olmasını karara bağlamıştır.

22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası kapsamında, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun tavsiye kararı 27 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak ilan edilmiş ve 10 günlük itiraz süreci başlamıştır.

Bu çerçevede , 22 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, 29 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu ( TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (EL-SEN) ve 30 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Asgari Ücret Saptama Komisyonu kararına yazılı olarak itiraz etmişlerdir.

İşçi sendikaları ortaya koydukları gerekçelerle belirlenen asgari ücretin yetersiz olduğunu , Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası da ortaya koyduğu gerekçelerle belirlenen asgari ücretin olması gerekenin üzerinde olduğunu beyan ederek itirazda bulunmuşlardır.

22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 7. Maddesinde ; on gün içinde belirlenen asgari ücrete itiraz olması durumunda, Bakanlar Kurulu’nun asgari ücretin 7 gün içinde yeniden saptanabilmesi için konuyu bir kez daha Komisyona havale etmesi gerektiği belirtilmektedir.

Komisyonun kararına verilen 10 günlük itiraz süresi, 5 Ocak 2022 tarihinde sona erecektir. Bu süre sonunda, Asgari Ücret Saptama Komisyonu , Asgari Ücretler Yasası’nda belirtilen koşul ve sürelere uygun olarak yapılan itirazları görüşmek üzere önümüzdeki günlerde yeniden toplanarak nihai kararını verecektir.