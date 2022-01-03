KıbrısManşet

Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirmek için yeniden toplanacak

3 Ocak 2022
KKTC asgari ücret






Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, itirazlari değerlendirmek amacıyla Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yeniden toplanacağını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle;




 



Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak  1 Ocak 2022  tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti   belirlemek amacıyla, 22 Aralık 2021  tarihinde toplanmış ve oy çokluğuyla  Asgari Ücret’in  01/01/2022 tarihinden itibaren brüt   Saatlik: 40.38TL, Günlük: 323.07TL  Haftalık: 1615.38 TL ve Aylık: 7.000.00 TL olmasını karara bağlamıştır.

22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası kapsamında, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun tavsiye  kararı  27 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak  ilan edilmiş ve  10 günlük itiraz süreci başlamıştır.

Bu çerçevede , 22 Aralık 2021 tarihinde  Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, 29 Aralık 2021 tarihinde  Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu ( TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (EL-SEN) ve 30 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Asgari Ücret Saptama Komisyonu  kararına yazılı olarak   itiraz etmişlerdir.

İşçi sendikaları ortaya koydukları  gerekçelerle belirlenen  asgari ücretin yetersiz olduğunu , Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası  da ortaya koyduğu gerekçelerle  belirlenen asgari ücretin  olması gerekenin üzerinde  olduğunu beyan ederek  itirazda bulunmuşlardır.

22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 7. Maddesinde ; on  gün içinde belirlenen asgari ücrete  itiraz olması durumunda, Bakanlar Kurulu’nun asgari ücretin 7 gün içinde yeniden  saptanabilmesi için konuyu bir kez daha  Komisyona   havale etmesi gerektiği  belirtilmektedir.

Komisyonun  kararına  verilen 10 günlük itiraz  süresi,  5 Ocak 2022 tarihinde sona erecektir. Bu süre sonunda,  Asgari Ücret Saptama Komisyonu ,  Asgari Ücretler Yasası’nda belirtilen  koşul ve sürelere  uygun olarak  yapılan itirazları görüşmek üzere önümüzdeki günlerde yeniden toplanarak  nihai  kararını verecektir.



Etiketler
3 Ocak 2022


Başa dön tuşu