Asgari ücret belirlenemedi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun bugünkü toplantısında hükümet tarafının, asgari ücreti, brüt 3 bin 600 TL yapmak istediği, ancak işçi tarafının 4 bin 300’de ısrar ettiği öğrenildi.

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre; bugünkü Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda mevcut 3 bin 400 TL olan asgari ücretin hükümet tarafının 200 TL’lik artışlar 3 bin 600 TL olarak artırmak istediği, ancak işçi tarafının 4 bin 300 TL istediği öğrenildi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun bugün gerçekleşen üçüncü toplantısında da yeni asgari ücret ile ilgili bir sonuç çıkmazken, toplantının haftaya ertelendiği belirtildi.