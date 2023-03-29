Asbuzu U16 Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde 2.tur maçları tamamlandı. Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Ligde Çeyrek Final ilk maçları 8-9 Nisan, Çeyrek Final rövanş maçları ise 15-16 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Gönyeli– Küçük Kaymaklı

Baf Ülkü Yurdu – Merit Alsancak Yeşilova

Cihangir– Doğan Türk Birliği

SFC Boğaziçi– Yenicami

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Gönyeli / Küçük Kaymaklı galibi – Baf Ülkü Yurdu / Merit Alsancak Yeşilova galibi

Cihangir / Doğan Türk Birliği galibi – SFC Boğaziçi / Yenicami galibi