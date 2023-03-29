Asbuzu U16 Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde 2.tur maçları tamamlandı. Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Ligde Çeyrek Final ilk maçları 8-9 Nisan, Çeyrek Final rövanş maçları ise 15-16 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Gönyeli– Küçük Kaymaklı
Baf Ülkü Yurdu – Merit Alsancak Yeşilova
Cihangir– Doğan Türk Birliği
SFC Boğaziçi– Yenicami
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Gönyeli / Küçük Kaymaklı galibi – Baf Ülkü Yurdu / Merit Alsancak Yeşilova galibi
Cihangir / Doğan Türk Birliği galibi – SFC Boğaziçi / Yenicami galibi
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Tags:Asbuzu U16 Ligi