Asbuzu U16 Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 29, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Asbuzu U16 Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Asbuzu U16 Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde 2.tur maçları tamamlandı. Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Ligde Çeyrek Final ilk maçları 8-9 Nisan, Çeyrek Final rövanş maçları ise 15-16 Nisan tarihlerinde oynanacak.

 


 

 

Eşleşmeler şöyle:

 

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

 

Gönyeli– Küçük Kaymaklı

Baf Ülkü Yurdu – Merit Alsancak Yeşilova

Cihangir– Doğan Türk Birliği

SFC Boğaziçi– Yenicami

 

 

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Gönyeli / Küçük Kaymaklı galibi – Baf Ülkü Yurdu / Merit Alsancak Yeşilova galibi

Cihangir / Doğan Türk Birliği galibi – SFC Boğaziçi / Yenicami galibi

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Asbuzu U16 Ligi
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar