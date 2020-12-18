Aşardağ: Bırakın nesnetsiz baskı yapmayı

MORALLERİ BOZMAYALIM BUNU DA YENECEĞİZ AMA !!

Dr Erden Aşardağ açıklamasında “Alınan kararları uygulamazsak, sağlık ve ekonominin yerle bir olma, okullar ve esnafın tam anlamıyla hepten kepenk vurma ve emekçinin işini kaybetme ihtimali çok daha fazla artacaktır.” uyarısında bulundu.

Hala daha ‘’ Rum kesimi ekonomik önlemler almış , Mart -2021 de korona aşısı yapan turistleri test yaptırmadan Güney Kıbrıs’a kabul edecek ‘’ diye bize örnek göstererek ; sanki pandemi yönetimini çok sağlıklı götürmüşler gibi yetkili ağızlar konuşup ağızları dolu dolu açıklama yapıyorlar. Başarılı olmamaları tabii ki üzüntü kaynağımızdır, önce insan sonra sağlıkçı olarak. Ancaaak bir yerlerde yanlış yaptılar ceremesini maalesef zavallı insanlarını kaybederek ödüyorlar. Türkiye, Rum kesimi ve dünyadaki tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız onlarla.

Ancak her alanda kendimizi küçük görmeyelim. Son 10 aydan beri alınan önlemlerimize, ekonomik yönden sıkıntıda olan insanlarımıza yardım formulleri ekleyerek, ellerini rahatlatalım.

Bırakın nesnetsiz baskı yapmayı, sağlık konusunda karar vericilerin moralini daha da bozmayın. Devlet ve özel sağlık çalışanları canını dişine takarak çalışmaya devam ediyor. Öfff deyen yok. Bozmayın bu tılsımı.

Evet, bir sürü, tüm dünyanın da yaşadığı, belirsizlikler, eksiklikler, gölgesinde, kurum, kuruluş, muhalefetteki siyasi partilerin baskısı, insanlarımızın baskısı ile sağlık açısından belli bir yerlerdeyiz. Alınan önlemlerle esnafın, dar gelirlinin biraz yüzü gülmeye başlar başlamaz, tu baştan yine ayni yanlışları yapıp en başa dönüyoruz.

Allah aşkına ,bilmeyenler, az bilenler, konuşmasın, zarar veriyorsunuz pandemi sürecine…

Bazı kesimlerin ‘’ felaket tellacısı gibi çirkin yakıştırmaları’’ bile sağlıkçıları yolundan döndüremedi. Tehditler cabası.

Alınacak tedbirler tüm dünyada bellidir.

Sıkıntı ; bunların doğru öğretilmesi ve bu kurallara iş sahiplerinin eksiksiz uyup uymadığı ve uymayanların denetlenip denetlenmediğidir. Birçok gelişmiş ülke bu yanlışları yaptı ve şimdi bu durumda insanlık…