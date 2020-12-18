Aşardağ: Bırakın nesnetsiz baskı yapmayı

Dr. Erden Aşardağ, Güney Kıbrıs’ın mart 2021’de turizmi açacağını örnek vererek açıklama yapan yetkilileri eleştirdi.
Dr Erden Aşardağ açıklamasında “Alınan kararları uygulamazsak, sağlık ve ekonominin yerle bir olma, okullar ve esnafın tam anlamıyla hepten kepenk vurma ve emekçinin işini kaybetme ihtimali çok daha fazla artacaktır.” uyarısında bulundu.
Dr. Erden Aşardağ’ın açıklaması şöyle:
MORALLERİ BOZMAYALIM BUNU DA YENECEĞİZ AMA !!
Hala daha ‘’ Rum kesimi ekonomik önlemler almış , Mart -2021 de korona aşısı yapan turistleri test yaptırmadan Güney Kıbrıs’a kabul edecek ‘’ diye bize örnek göstererek ; sanki pandemi yönetimini çok sağlıklı götürmüşler gibi yetkili ağızlar konuşup ağızları dolu dolu açıklama yapıyorlar. Başarılı olmamaları tabii ki üzüntü kaynağımızdır, önce insan sonra sağlıkçı olarak. Ancaaak bir yerlerde yanlış yaptılar ceremesini maalesef zavallı insanlarını kaybederek ödüyorlar. Türkiye, Rum kesimi ve dünyadaki tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız onlarla.
Ancak her alanda kendimizi küçük görmeyelim. Son 10 aydan beri alınan önlemlerimize, ekonomik yönden sıkıntıda olan insanlarımıza yardım formulleri ekleyerek, ellerini rahatlatalım.
Bırakın nesnetsiz baskı yapmayı, sağlık konusunda karar vericilerin moralini daha da bozmayın. Devlet ve özel sağlık çalışanları canını dişine takarak çalışmaya devam ediyor. Öfff deyen yok. Bozmayın bu tılsımı.
Evet, bir sürü, tüm dünyanın da yaşadığı, belirsizlikler, eksiklikler, gölgesinde, kurum, kuruluş, muhalefetteki siyasi partilerin baskısı, insanlarımızın baskısı ile sağlık açısından belli bir yerlerdeyiz. Alınan önlemlerle esnafın, dar gelirlinin biraz yüzü gülmeye başlar başlamaz, tu baştan yine ayni yanlışları yapıp en başa dönüyoruz.
Allah aşkına ,bilmeyenler, az bilenler, konuşmasın, zarar veriyorsunuz pandemi sürecine…
Bazı kesimlerin ‘’ felaket tellacısı gibi çirkin yakıştırmaları’’ bile sağlıkçıları yolundan döndüremedi. Tehditler cabası.
Alınacak tedbirler tüm dünyada bellidir.
Sıkıntı ; bunların doğru öğretilmesi ve bu kurallara iş sahiplerinin eksiksiz uyup uymadığı ve uymayanların denetlenip denetlenmediğidir. Birçok gelişmiş ülke bu yanlışları yaptı ve şimdi bu durumda insanlık…
Artık kimden,kime, nerede, ne zaman, hangi şartlarda ,hangi mekanda, kaç dakikada, nasıl ,ne şekilde , VE hangi ağırlıkta bulaşabileceği belli olamayacak bir bulaş riskiyle karşı karşıyayız.
İhmal, kurallara uymamak,hastalık hissedersek uygun testleri ertelemek , temaslınız varsa onları gizlemek, kuralları denetlememek ve bana birşey olmaz mentalitesi virusun en büyük dostudur.
SAYIN SAĞLIK BİRLİKLERİ SENDİKALAR, SAĞLIKÇILARIMIZ,MEDYAMIZ, HALKIMIZ,
ESNAFIMIZ, ÖĞRETMENLERİMİZ VE TABİİ Kİ ZAMANSIZ EKONOMİK BASKI YAPAN SİYASETÇİLERİMİZ(yasal olarak bu kararları değiştirme hakları yok)
MASKE- MESAFE- HİJYEN – PAROLASINI AŞTIK ARTIK. ‘’BASKILARI’’ YENMEMİZ LAZIM TOPLUM OLARAK.
SON TURA GİRDİK, SİYASET GÜTMEDEN, ZAMAN ZAMAN YAPICI ELEŞTİRİLERDE BULUNDUĞUMUZ SAĞLIK BAKANIMIZ, MESLEKTAŞIMIZ SN DR. ALİ PİLLİ VE BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KURULUNUN ALDIĞI ÖNLEM VE KARARLARI VAR GÜCÜMÜZLE DESTEKLEMEZ VE UYGULAMAZSAK ;
SAĞLIK VE EKONOMİNİN YERLE BİR OLMA, OKULLAR VE ESNAFIN TAM ANLAMIYLA HEPTEN KEPENK VURMA VE EMEKÇİNİN İŞİNİ KAYBETME İHTİMALİ ÇOK DAHA FAZLA ARTACAKTIR.
ALINAN KARARLARDA, SONUCU DEĞİŞTİRMEYECEK EKSİKLİKLERE RAĞMEN;
NE OLUR TÜM GÜCÜMÜZLE , ‘’PAYLAŞIMLARIMIZLA’’ KARAR VERİCİ EKİBİN, SULANDIRMADAN ARKASINDA DURALIM.
EMİN OLUN Kİ ‘’ÖNCE SAĞLIK YÖNÜNDEN’’, ALINAN KARARLARIN ALTINA İMZAMIZI ATARIZ. SIKI DURALIM. ANCAK, KARARLARI VE CESUR EKİBİMİZİ DESTEKLER VE MOTİVE EDERSEK BU DALGA DA GEÇECEK VE TARİHE KARIŞACAKTIR.
AKSİNİ DÜŞÜNEMİYORUM.
SEVGİ VE SAĞLIKLA KALIN…