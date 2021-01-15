Aşam:Enflasyon yüzde 15 iken yüzde 2 katkı artışı belediyelerin hizmet sunmasını imkânsız hale getirecektir

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), 2020 yılında enflasyonun yüzde 15 olarak gerçekleşmesine rağmen 2021 yılı bütçesinde devlet katkı payında yüzde 2’lik artış planlanmasının belediyelerin hizmet sunmasını ve çalışanlarını ödemesini imkansız hale getireceğini savundu.

Dev-İş Başkanı Koral Aşam yaptığı yazılı açıklamada, içinde bulunulan dönemin olağanüstü koşullar olduğuna dikkat çekerek, 2020 yılının başından beri tüm dünyada ve ülkede baş gösteren Covid 19 salgınının ve buna ilaveten yaşanan ekonomik koşulların uzun süreden beri ülkeyi negatif etkilediğinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu belirtti.

Aşam, salgın hastalıkla mücadelenin en önemli kurumlarından birinin de sağlık ve güvenlik kurum ve personelleri gibi ekonomik güçlüklerine rağmen maddi manevi aldıkları tedbirler ve zamanında yaptıkları müdahaleler çerçevesinde, bir yerde koruyucu hekimlik görevi de yapan yerel yönetimler ve çalışanları olduğuna vurgu yaptı.

Aşam, 2020 yılında gerçekleşen enflasyon oranı %15’in üzerinde olmasına rağmen 2021 yılı bütçesinde hükümetin belediyelere öngördüğü devlet katkı artış oranının %2 gibi komik bir oran olarak planlandığını ileri sürerek, “ Bu oran hem belediyelerin vatandaşa hizmet sunmasını hem de çalışanların maaş almasını dahi imkânsız hale getirecektir. Belediyelerin halka hizmet sunamaz veya çalışanlarını ödeyemez hale gelmesi, salgının önündeki önemli kurumlardan olan belediyelerin yok olması anlamına gelecektir.”dedi.

Tüm bunların bilinmesine rağmen hükümetin “vurdumduymaz halinin” kabul edilemez olduğunu belirten Aşam, “Dev-İş olarak bu kabul edilemez durum karşısında, yerel yönetimlerden hizmete muhtaç tüm halkımız adına, örgütlü olduğumuz 10 belediye ve ülke belediyelerinin tüm paydaşları ile birlikte ortak bir zeminde buluşarak eylem birlikteliğini ve yeni mücadele hattı yaratılması için üzerimize düşen görevi sonuna kadar yerine getireceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız.” ifadelerini kullandı.