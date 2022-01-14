ARUCAD’ın ücretsiz atölyeleri başlıyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), lise ve üniversite öğrencilerine yönelik, 17-21 Ocak tarihleri arasında, Origami, Torna Seramikleri, Oyun Konseptleri, Logo Tasarımı ve Cebindeki Sinema başlıklı ücretsiz atölye çalışmaları düzenliyor. ARUCAD, ücretsiz atölye çalışmaları ile genç katılımcılara yaratıcılıklarını keşfetme imkânı sunuyor.

Katılımcılar, tercih ettikleri atölye çalışmalarında, uygulama yaparak deneyim ve yeni beceriler kazanma imkânına sahip olacaklar.

17 Ocak Pazartesi günü 15.00’te başlayacak Origami Atölyesini, 20 Ocak Perşembe günü 15.00’deki Oyun Konseptleri Atölyesi takip edecek. 20 Ocak Perşembe günü 15.30’da Torna Seramikleri Atölyesi gerçekleşecek.

Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz atölyeler, 21 Ocak Cuma günü 14.00’deki Cebindeki Sinema ve 15.00’deki Logo Tasarım Atölyesi ile sonlanacak.

Atölye çalışmaları hakkında bilgi almak ve kayıt olmak isteyen katılımcılar (0533) 833 07 07 ve (0533) 850 96 56 numaralı WhatsApp destek hatlarına ulaşabilir.