ARUCAD’da grafiti etkinliği

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2020-2021 Akademik Yılı’nın başlangıcında tüm öğrencilerine ARUCAD Garden’da Graffiti etkinliği düzenledi. Seyreltilmiş yüz yüze eğitimin başladığı üniversitede öğrenciler, Graffiti etkinliği ile yaratıcılıklarını sergiledi.

Yeni kayıtlı öğrencilerinin çevreyle uyumunu kolaylaştırmak amacıyla Üniversite tarafından organize edilen Oryantasyon Günü’ndeki Graffiti etkinliğinde yaratıcılıklarını sergileyen öğrenciler, farklı atölye çalışmalarıyla renkli bir gün geçirmişlerdi.

Graffiti Etkinliğinde öğrenciler, ARUCAD Garden’ı renklendirdi.