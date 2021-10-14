ARUCAD, ECOEI’nin Üst Düzey Üniversite Temsilcileri Forumuna Katıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Uluslararası ve Sosyal İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç, 30 Eylül Perşembe günü Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (ECOEI) tarafından gerçekleştirilen Üst Düzey Üniversite Temsilcileri Forumunda konuşma yaptı.

KKTC, Türkiye, Kazakistan, İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Pakistan’dan Üniversite temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı çevrimiçi forumda, ARUCAD, Uluslararası ve Sosyal İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç, sanat, tasarım, iletişim odaklı ARUCAD’ın iç ve dış kurumsallaşma süreci ve paydaşları ile geliştirdiği iletişim üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

Yükseköğretimin Kurumsallaşması İşbirliği konusuna, öğrencilerinin yarısından fazlasının yurt dışından geldiği, yeni kurulan, sanat odaklı bir üniversite olan ARUCAD’ın perspektifini ele alarak konuşmasına başlayan Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç, “Bilindiği üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan bir üniversite olarak içerisinde bulunduğumuz konjonktür belli ekonomik ve erişilebilirlik zorluklarını beraberinde getiriyor. Ancak buna rağmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversiteleri son on yılda dışa açılma ve kurumsallaşma konusunda önemli çalışmalar yapmaktadırlar. Ülkedeki yükseköğretim ortamının uluslararasılaşması için de çaba gösterdiğimize inanıyorum.” ifadelerinde bulundu. Dalkılıç, konuşmasına ECOEI’nin yükseköğretimdeki bölgesel kalkınma amacını desteklemek adına ARUCAD’ın farklı konseptlerde işbirliğine hazır olduğunu dile getirerek devam etti.

Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya, Orta Doğu ve Güney Asya’dan ülkeleri kapsayan hükümetler arası bölgesel bir örgüt olan Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (ECO) genel amacı, üye devletlerin ve bir bütün olarak bölgenin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasıdır. Bir ECO projesi olarak yürütülen Üst Düzey Üniversite Temsilcileri Forumu (ECOEI) ise yükseköğretimde bölgesel işbirliği fırsatlarının ve zorluklarının tartışıldığı, katılımcı üniversitelerin mevcut yapılarının ve koşullarının gelişimi ve küreselleşmesi için değerlendirmelerde bulunulan üst düzey bir eğitim platformu olarak çalışmalarına devam etmektedir.