Eğitim

ARUCAD, Akademik Programlarına YÖK onayı

3 Temmuz 2020
arucad

ARUCAD, Akademik Programlarına YÖK onayı… Kıbrıs’ın ve Bölgenin sanat, tasarım ve iletişim odaklı tek vakıf üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) onayı aldı.    

ARUCAD’ın yaptığı başvuruyu inceleyen YÖK Başkanlığı, Üniversitenin akademik programlarına onay verdi. Söz konusu kararla, ARUCAD’ın ilgili programları 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alarak, Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenci kabulüne başlayacak.

Geçtiğimiz Mayıs ayında vakıflaşma sürecini tamamlayarak Üniversitenin Arkın Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı’na (AREKAV) devredildiğini duyuran ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı ve AREKAV VYK Başkanı Dr. Sinan Arkın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2018-2019 Akademik Yılında eğitim hayatına başlayan ARUCAD, Kuzey Kıbrıs’ın ve bölgenin sanat, tasarım ve iletişim alanlarını aynı çatı altında toplayan, tek konu odaklı üniversitesidir. Son teknoloji ile donatılan atölye, stüdyo ve laboratuvarları ile çağdaş eğitim olanaklarına sahip olan ARUCAD, önümüzdeki dönemde Adaya ve Bölgeye kültür yatırımları yapmaya devam edecektir. Bölgede lider bir eğitim kurumu olma vizyonuyla eğitime başlayan ARUCAD, YÖK onayı ile birlikte geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir” ifadelerini kullandı.

Sanat, tasarım ve iletişim odaklı eğitim veren Üniversite’nin Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Seramik, Film Tasarımı ve Yönetimi, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Görsel İletişim ve Tasarım, Medya ve İletişim Bölümleri 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak.

2020-2021 Akademik Yılı için başvurular devam ediyor          

Bu yıl pandemi nedeniyle, Üniversiteye kayıt yaptıracakınavsız %75 burs garantisi sunan ARUCAD’da, adaylar mülakatlara katılarak burslarını %100’e kadar yükseltebiliyor. Geniş burs imkânları sunan Üniversitenin tüm bölümlerine başvurular devam ediyor.


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