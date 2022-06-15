ARUCAD 3. Liseler Arası Tasarım yarışmasının son başvuru tarihi uzatıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) bu yıl üçüncüsü gerçekleşen “İklim Krizini Durdurabiliriz” başlıklı Liseler Arası Tasarım Yarışmasına gelen yoğun talep üzerine başvuru süresi uzatıldı. Yeni başvuru tarihi için son gün 15 Temmuz olarak belirlendi.

“Genç neslin iklim değişikliği sorunu karşısındaki duyarlılığını tartmak, Dünya’nın yakın geleceğine karşı bakış açılarını gözlemlemek ve onlara sanatsal açıdan yeni vizyonlar kazandırabilmeyi” amaçlayan ARUCAD 3. Liseler Arası Tasarım Yarışması, KKTC, Türkiye ve yurt dışındaki lise öğrencilerinden başvuru kabul ediyor.

Lise öğrencileri, iklim krizi konusunda farklı disiplinlerden eserlerle yarışmaya katılım gösterilebiliyor. Yarışma öğrencilerin, resim, fotoğraf, video, dijital boyama, afiş, çizgi roman, seramik veya heykel alanlarından birinde veya karma olarak hazırladıkları çalışmaları kabul ediyor.

Bu yıl toplam ödülün 30 bin TL’yi bulduğu yarışmada kazananlar için belirlenen miktarlar şöyle:

“Birinci 10.000 TL;İkinci 7,500 TL;Üçüncü 5,000 TL; Jüri Özel Ödülü 2,500 TL; Jüri Özel Ödülü 2,500 TL;Sosyal Medya Ödülü Birincisi 1,250 TL; Sosyal Medya Ödülü İkincisi 750 TL; Sosyal Medya Ödülü Üçüncüsü 500 TL”

Kazanan öğrencilere verilecek ödüllerin dışında okullarının resim atölyelerine de toplam 10,000 TL değerinde katkı yapılacak. Başvuruda bulunacak öğrenciler yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye arucad.edu.tr web sitesi üzerinden veya 0533 820 21 83 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecek.