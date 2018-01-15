Arsenal 5 dakikada yıkıldı

Premier Lig’in 23. haftasında Arsenal, deplasmanda Bournemouth’a 2-1 mağlup olarak son haftalardaki başarısız sonuçlarına bir yenisini ekledi.

Alexis Sanchez ve Mesut Özil gibi iki yıldızından yoksun çıktığı maçta hücum yollarında oldukça etkisiz bir oyun ortaya koyan Londa ekibi, buna karşın ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede ilk golü bulan taraf oldu. Alex Iwobi’nin muhteşem pasında kaleci Asmir Begovic’le karşı karşıya kalan Hector Bellerin, Bosna-Hersekli file bekçisinin müdahalesine karşın topu filelere göndererek 52. dakikada konuk ekibi öne geçirdi. Yediği golün ardından rakip kale önünde baskısını artıran Bournemouth, Arsenal’ın savunma zafiyetinden de yararlanarak 69. dakikada Callum Wilson ve 74. dakikada Jordan Ibe ile bulduğu gollerle maçı beş dakikada çevirmeyi başardı. Kalan bölümde Arsenal’ın beraberlik çabalarından sonuç çıkmadı ve karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla ligin son üç haftasında yedi puan kaybeden Arsene Wenger’in ekibi 39 puanda kalırken, iç sahada üst üste ikinci galibiyetini elde eden Bournemouth ise 24 puana yükseldi.