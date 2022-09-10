Arnavutluk Başbakanı: Aynı saldırgan bir siber saldırı daha gerçekleştirdi

Rama, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Dün akşam TIMS’e (Arnavutluk’un Bilgi Yönetim Sistemi) Arnavutluk’un dost ve müttefik ülkelerince ortaya çıkarılan ve kınanan aynı saldırgan tarafından bir başka siber saldırı gerçekleştirildi. Dijital sistemlerimizin nüfuz edilemez olması için müttefiklerimizle her gün aralıksız çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ülkenin bazı sınır noktalarında son birkaç saat içerisinde Arnavutluk’un sınır kapılarındaki giriş-çıkış kayıtlarını yapan çevrim içi sistem TIMS’in işleyişinde sorunlar yaşandığı kaydedildi.

Arnavutluk makamları, temmuzda ülkenin yurt dışından senkronize edildiğinden ve gerçekleştirildiğinden şüphelenilen büyük bir siber saldırıya maruz kaldığını açıklamıştı.

Arnavutluk Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı, saldırı nedeniyle çevrim içi kamu hizmetlerine ve bazı hükümet internet sitelerine erişimi geçici olarak kapatmış, daha sonra açmıştı.

İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verilmişti

Arnavutluk 7 Eylül’de, dijital altyapılarına gerçekleştirilen siber saldırı eylemine cevap olarak İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verildiğini bildirmişti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bakanlar Kurulunun, İran ile diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesi kararının İran Büyükelçiliğine resmi bir nota ile iletildiğini, güvenlik personeli de dahil olmak üzere tüm diplomatik ve teknik-idari personelin 24 saat içinde Arnavutluk Cumhuriyeti topraklarından ayrılmasının talep edildiğini açıklamıştı.​​​​​​​

Arnavutluk’un İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmasının ardından İran’ın Tiran Büyükelçiliği personeli büyükelçilik binasını 8 Eylül’de boşaltmıştı.