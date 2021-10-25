Arjantin’de 100’den fazla dinozor yumurtası bulundu

Arjantin’de bir dinozor mezarlığında 100’den fazla dinozor yumurtası keşfedildi. Yumurtaların bilinçli bir şekilde ayrıştırıldığı bildirilirken, bölgede ayrıca 80 dinozorun kalıntılarına da rastlandı.

Güney Patagonya‘nın Arjantin topraklarında kalan kısmında gerçekleştirilen araştırmalarda, tamamı aynı dinozor türüne ait olduğu belirlenen ve 193 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen 100’den fazla dinozor yumurtası bulundu.

Independent’ta yer alan habere göre, alanda ayrıca 80 dinozorun kemik kalıntılarına rastlandığı da bildirildi. Ayrıca söz konusu kalıntıların belirli bir alanda yaş gruplarına göre kategorize edildiği görüldü. Yumurtalar ve yavruların bir bölgeye, ergenler ve yetişkinlerin kalıntılarının ise başka bir bölgeye yerleştirildiği aktarıldı.

Söz konusu ayrıştırma, uzmanlar tarafından ‘karmaşık sosyal yapının tipik bir örneği’ olarak yorumlandı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde jeolog olan yardımcı yazar Dr. Jahandar Ramezani, “Bu, gençlerin küçük bir aile yapısında ebeveynlerini takip etmediği anlamına gelebilir” dedi.

Ramezani, “Yetişkinlerin paylaştığı ve tüm toplumu idare etme konusunda rol aldığı daha büyük bir topluluk yapısı var” diye ekledi.

Öte yandan, yumurtalar yaklaşık bir tavuk büyüklüğünde olduğu ve son teknoloji ürünü X-ray donanımını kullanan ekibin, bulguları parçalamadan incelemeyi başardığı belirtildi.