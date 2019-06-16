Dünya

Arjantin ve Uruguay’ın tamamında elektrik kesintisi yaşanıyor

16 Haziran 2019
AFP haber ajansı Uruguay'daki elektrik kesintisinin görüntülerini yayınladı

Arjantin ve Uruguay, iki ülkenin tamamını etkileyen bir elektrik kesintisi ile karşı karşıya kaldı.

Güç kesintisinin Brezilya ve Paraguay’ın bazı bölgelerini de etkilediği bildiriliyor.

Arjantin medyasına göre, kesinti Pazar günü yerel saatle sabah 07:00 sıralarında yaşandı.

Trenlerin durmasına yol açan kesinti, trafik sinyalizasyonunu da etkiliyor.,

Arjantin’in en büyük elektrik dağıtıcısı da kurumsal hesabından kesinti ile ilgili bir duyuru yayımladı.

Edesur şirketi tarafından açıklamada, “Elektrik aktarım sisteminde meydana gelen büyük bir arıza nedeniyle Arjantin ve Uruguay’ın tamamına güç verilemiyor” denildi.

Arjantin Enerjin Bakanı Gustavo Lopetegui, kesintiye neden olan arızanın henüz tespit edilemediğini, sorunun birkaç saat daha sürebileceğini açıkladı

Komşu iki ülkenin toplam nüfusu 48 milyon.

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