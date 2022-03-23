Arıklı: Yerel yönetimlerde başladığımız çalışmaları kamu reformuyla taçlandıracağız

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yerel yönetimlere başladıkları çalışmaları, bir ihtiyaç olan kamu reformuyla taçlandırılacağını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla Meteoroloji Dairesi ve Meteoroloji Mühendisleri Odası tarafından “Erken Uyarı ve Erken Eylem” temasıyla düzenlenen seminerde konuşan Arıklı, teknik eleman sıkıntısına rağmen Meteoroloji Dairesi’nin verebileceği azami hizmeti vermeye devam ettiğini, bunun da sadece iki meteoroloji mühendisiyle yapıldığını aktardı.

Ciddi şekilde teknik elemana ihtiyaç olduğu bilgisinin kendisine geldiğini belirten Arıklı, “18 bin 500 civarı kamu çalışanı var ancak hangi daireye bakarsanız bakın, birçok dairede teknik eleman sıkıntısı yaşanıyor. Yetişmiş insanlarımız beyin göçüyle ülkeyi terk ediyor” şeklinde konuştu.

Bu durumun üzüntü verici olduğunu kaydeden Arıklı, “Kamu reformuna bu açıdan şiddetle ihtiyaç var. Yerel yönetimlere başladığımız çalışmaları kamu reformuyla taçlandıracağız. Bu sıkıntılı yaralarımıza neşter vuracağız” ifadelerini kullandı.

Arıklı, konuşmasının sonunda katılımcıların ve meteoroloji çalışanlarının Dünya Meteoroloji Günü’nü kutladı.