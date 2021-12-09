Arıklı: Yapılmayan fiyat ayarlamaları nedeniyle kurum batak durumda

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, son dönemde Sucuoğlu’nun yaptığı açıklamaları eleştirerek, ‘kurultayda birtakım skandallarla işbaşına geldiğini’ savundu.

Arıklı, Sucuoğlu’nun akaryakıt krizi ile ilgili önceki bakanları suçladığını savunarak, akaryakıt sorununun kaynağının önceki bakan olduğu izlenimi yarattığını ileri sürdü ve eleştirilerde bulundu.

Akaryakıt krizinin sebebinin tedarikçi firma ile hükümet arasındaki sıkıntı olduğunu söyleyen Arıklı, hükümetin firmalara teslim olduğunu, kendilerinin ise farklı yöntemler izlediğini savundu.

Arıklı, KIB-TEK ile ilgili Bakan Atun’un açıklamalarının yüzde 90’ının doğru olduğunu, yapılmayan fiyat ayarlamaları nedeniyle kurumun batak durumda olduğunu söyledi.

Popülizm yaparak ve günü kurtararak gereken yapılmazsa günün sonunda faturanın büyüyeceğini dile getiren Arklı, bakanlığı döneminde fiyat artırılması konusunu Bakanlar Kurulu’na getirdiğini söyledi.

“Günü kurtarmak için şimdi bir önceki bakanı suçluyorsunuz, bunu anlamak mümkün değil” diyen Arıklı, elektriğe zam önerisinin hükümet ortakları tarafından kabul edilmediğini, şimdi kendisinin suçlanmaya çalışıldığını belirtti.

KIB-TEK ile ilgili acil bir çalıştay düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Arıklı, devlet politikası olacak kararlar alınmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Arıklı, UBP’nin ekonomide hangi kararı almak istediğini ancak ortaklarının buna itiraz ettiğini sordu.

Arıklı, Bakan olduğu dönemde almak istediği bazı kararların UBP tarafından kabul görmediğini savundu.

Taşınmaz Mal Komisyonu başvurularının sonuçlanmasıyla mal sorunlarının büyük miktarda çözüleceğini söyleyen Arıklı, AİHM tarafından bunun kabul edilmesinin1974 Barış Hareketi’nden sonra elde edilen en büyük başarı olduğunu, ancak gelinen noktada Türkiye’nin kaynak aktarımını durdurduğunu, tazminatların ödenemediğini söyledi.

Arıklı, tazminatları KKTC’nin bütçesiyle ödemenin mümkün olmadığını, Türkiye’den kaynağa ihtiyaç duyulduğunu dolayısıyla şerefiye vergisinin uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Arıklı, “1974 Barış Hareketi’nden sonra elde ettiğimiz en büyük başarıyı kendi elimizle yok etmiş olacağız” dedi.