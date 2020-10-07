Arıklı: Maraş açılımı eksik ama önemli adım

YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Kapalı Maraş açılımının eksik fakat ülke için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Erhan Arıklı yazılı açıklamasında, “Yarın 50 yıldır çekilen bir ızdırap büyük ölçüde sona erecek ve 50 yıldır yılanlar ve çıyanlara ev sahipliği yapan Maraş’ın bir bölümü halkın kullanımına açılacaktır” dedi.

Maraş açılımı ile hükümetin de sona erdiğini ve bunun “Maraş kadar müjdeli bir haber” olduğunu ifade eden Arıklı, şöyle devam etti:

“Maraş açılımını hükümet programına almasına rağmen bu konuda adım atmak cesareti gösteremeyen ve sadece envanter çalışması yaparak ayları harcayan hükümet, basit bir Bakanlar Kurulu kararı alarak bu bölgeyi askeri alandan çıkarıp TMK’ya devretme iradesi gösterememiştir.

Türkiye Cumhuriyetinin kararlılığı olmasaydı, KKTC’deki siyasi iradenin Maraş’ı iskana açma gibi bir derdi olmazdı.

Buna rağmen eksik de olsa bu adımı atan ve bir vatan toprağının halkın kullanımına açılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”