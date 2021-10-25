Arıklı “Falyalı” iddiasına yanıt verdi

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, iddialara yanıt verdi.
Arıklı, son birkaç aydır ülkeye yakıt ve gaz tedarik eden iki firma ile resmen kavga ettiklerini belirterek, “Böyle stratejik üründe devlet 2 firmanın oyuncağı olamaz olmamalı dedik. Devletin bir aktör olarak piyasaya müdahalesi şart dedik. Ayrıca rekabet ortamını oluşturmak için piyasaya yeni tedarikçi firmaların girmesinin gerekliliğine işaret ettim” ifadelerini kullandı.
Bugün bir internet gazetesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın bu firmanın iş insanı Halil Falyalı’ya ait olduğunu iddia etmelerine işaret eden Arıklı, bu sabah konuyu araştırdığını ve Falyalı’nın bu izni 2010 yılında aldığını bildirdi.
Bakan Arıklı, Falyalı’nın 2014 yılında da gerekli ruhsatları aldığını ancak 7 senedir herhangi bir işlem yapmadığını ifade ederek, “Ben acil piyasaya müdahaleden bahsediyorum… Yalan ve iftiranızda boğulacaksınız…” dedi.
Arıklı’nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde;