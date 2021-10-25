Arıklı “Falyalı” iddiasına yanıt verdi

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, iddialara yanıt verdi.

Arıklı, son birkaç aydır ülkeye yakıt ve gaz tedarik eden iki firma ile resmen kavga ettiklerini belirterek, “Böyle stratejik üründe devlet 2 firmanın oyuncağı olamaz olmamalı dedik. Devletin bir aktör olarak piyasaya müdahalesi şart dedik. Ayrıca rekabet ortamını oluşturmak için piyasaya yeni tedarikçi firmaların girmesinin gerekliliğine işaret ettim” ifadelerini kullandı.

Bugün bir internet gazetesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın bu firmanın iş insanı Halil Falyalı’ya ait olduğunu iddia etmelerine işaret eden Arıklı, bu sabah konuyu araştırdığını ve Falyalı’nın bu izni 2010 yılında aldığını bildirdi.

Bakan Arıklı, Falyalı’nın 2014 yılında da gerekli ruhsatları aldığını ancak 7 senedir herhangi bir işlem yapmadığını ifade ederek, “Ben acil piyasaya müdahaleden bahsediyorum… Yalan ve iftiranızda boğulacaksınız…” dedi.

Arıklı’nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

YALAN VE İFTİRALARINIZDA BOĞULACAKSINIZ…

Son bir kaç aydır ülkeye Akaryakıt ve Gaz ithal eden tedarikçi 2 firma ile adeta kavga ediyoruz…

Ülkenin en önemli mal ihtiyacı olan yakıt ve gaz konusunda, 2 firmaya teslim olmak Devlet ciddiyeti ile bağdaşmaz.

Bu düşünce ile dün Vadilide verdiğim bir demeçte; “Gerekli rekabet ortamının oluşabilmesi için, ya piyasaya yeni tedarikçi firmaların girmesini sağlayacağız, ya da Devlet olarak bir şirket kurarak piyasayı kontrol altında tutacağız” dedim.

Bu sözüm bugün bir İnternet gazetesinde;”Bu firma Falyalının firması mı?” diye imalı bir şekilde yansıtıldı.

Yetmedi. Lefkoşa Belediye Başkanı da benzer mahiyet de bir açıklama yaptı.

Sanki benim Falyalıya lisans verdiğimi ima etti.

Bu sabah araştırdım. Halil Falyalının böyle bir şirketi ve müracaatı varmış. Ama bu müracaatı 2010 yılında yapmış. 2014 yılında da gerekli izinleri almış. Ama aradan 7 sene geçmesine rağmen bu şirket henüz faaliyete geçmemiş. Ne zaman faaliyete başlayacağını da bilmiyorum.

Oysa biz bir değil bir kaç firmanın piyasaya girmesinden bahsediyoruz.

Bu hafta yeni müracaatları kabul etmeye başlayacağız.