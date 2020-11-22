Arıklı: Erhürman erken seçim hükümeti kurmalı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ülkenin, daha fazla hükümet boşluğu kaldıramayacağını ifade ederek, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın “erken seçim hükümeti” kurması gerektiğini kaydetti.

YDP’den verilen bilgiye göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP Girne İlçe Kongresi’ne katılarak, konuşma yaptı.

Arıklı, hükümet kurma çalışmalarına değinerek, şunları kaydetti:

“Hükümeti kurma görevi Sayın Tufan Erhürman’da. Erhürman, 2021 yılının mart ayında ülkeyi seçime götürecek bir erken seçim hükümeti kurmalı. Kuracağı hükümet, bütçeyi geçirmeli ve seçim yasasını yeniden yapmalı. Biz YDP olarak % 10 baraj ve karma oyun kaldırıldığı bir yasa istiyoruz. Seçimden ısrarla kaçanlar er veya geç halkla yüzleşecekler.”

Dün gerçekleştirilen Güzelyurt ve Lefke İlçe Kongrelerinde, YDP Lefke İlçe Örgütü Başkanlığı’na Ahmet Çolakoğlu, Güzelyurt İlçe Örgütü Başkanlığı’na ise Hakan Bozkurt seçildi.

YDP ilçe kongreleri 28 Kasım’da İskele ve 29 Kasım’da ise Gazimağusa’da yapılacak. Lefkoşa İlçe Kongresi ise 6 Aralık tarihinde yapılacak.