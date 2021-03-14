Arıklı: Erdemsiz’i LAÜ’ye atamaktan gurur duyuyorum

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, ‘sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme’ suçlarından sabıkalı olan Okan Erdemsiz‘i Lefke Avrupa Üniversitesi‘ne (LAÜ) ataması konusunda gelen eleştirilere yanıt verdi

Arıklı, LAÜ yönetimine, ‘sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme’ suçlarından sabıkası bulunan Okan Erdemsiz’i atadı.

Kamu vicdanını yaralayan atamanın ardından gelen eleştirilere yanıt veren Arıklı, bağımsız mahkemelerin suçlu bulduğu Erdemsiz’i ‘oyuna getirilen masum kişi’ ilan etti ve bu atamadan gurur duyduğunu söyledi.

Arıklı’nın paylaşımı şu şekilde:

“LAÜ ye atadığımız Okan Erdemsiz Türk Silahlı Kuvvetleri‘nde uzun süre askerlik yapmış, görevini hakkı ile yerine getirip emekli olmuş bir dava arkadaşımızdır.

Bir oyuna getirilerek yaptığı hatanın bedelini de ödemiştir. Okan Erdemsizin uzun süre partimize ve ülkemize hizmetleri olacaktır…

Kendisini bu göreve atamaktan gurur duyuyorum”