Arıklı: Bu fotoğraf birileri tarafından speküle edilmeye devam ediliyor

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı UBP Genel Başkanı Ersan Saner ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile bir yemekte çekilen fotoğraf konusunda açıklama yaptı. Erhan Arıklı fotoğraf karesiyle ilgili “Bu fotoğraf, Kıbrıs Türk Kültürünün, hoşgörüsünün şahane bir resmidir. Biz siyasiler, Meclis başta olmak üzere siyasi arenada en sert şekilde birbirimizle kavga edebiliriz.” ifadelerini kullandı. Açıklama şöyle: Dün akşam çekilen bu fotoğraf, birileri tarafından speküle edilmeye devam ediliyor.

Bugün bir TV Kanalında da açıkladım. Bu fotoğraf, Kıbrıs Türk Kültürünün, hoşgörüsünün şahane bir resmidir.

Biz siyasiler, Meclis başta olmak üzere siyasi arenada en sert şekilde birbirimizle kavga edebiliriz. Ama sosyal bir ortamda bir araya geldiğimizde birbirimize hiç bir şey olmamış gibi saygı ve sevgi çevresinde davranırız. Meclis Genel Kurulunda kavga eder, arkada Kuliste yan yana oturur çay kahve içer, sohbet ederiz.

Dünyada bu hoşgörünün eşi ve benzeri yoktur. Dün Hükümet bozuldu. Ortaklar nezaket çerçevesinde birbirlerine bir takım eleştirilerde bulundular. Akşam da tesadüfen bir spor kulübünün yemeğinde bir araya gelindi. Önce ben hem Başbakanın hem de Fikri Ataoğlu’nun masasına gidip onları ve maliyetini selamladım.

Daha sonra onlar da benim ve maiyetimin oturduğu masaya gelip bizi selamladılar.

Bu resmi Kıbrıs Türkünün hoşgörü ve samimiyeti olarak göstermek yerine, farklı bir şekilde lanse etmek, iyi niyetle bağdaşmaz.

Gelin bu hoşgörü ortamını bozmayın…

Siyasetin, diğer ülkelerde görülmeyen hoşgörü, dostluk ve kardeşlik ortamımızı bozmasına izin vermeyin…