Arıklı: Atadım oldu bitti

Meclis Genel Kurulu’nda LAÜ’ye yapılan atama ilgili konuşmak üzere kğürsüye çıkan Erhan Arıklı ile muhalefet milletvekilleri tartıştı.

Meclis Genel Kurulu’nda LAÜ’ye yapılan atama ilgili konuşmak üzere kğürsüye çıkan Erhan Arıklı ile muhalefet milletvekilleri tartıştı.

Arıklı atamayla ilgili gelen eleştirilere sinirlendi “vefa borcumu ödedim… kimi atayacağımı size soracak değilim. atadım işte oldu bitti.” dedi. Muhalefet vekilleri ile Arıklı arasında sözlü kavga devam edince Meclis Başkanı oturuma 10 dakika ara verdi.