Arıklı: 50 yıldır başaramadınız bırakın biz başaralım

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) “Ver Elini Saray” sloganıyla gerçekleştirdiği olağanüstü kurultay, bugün, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Seçim yapılmayan genel kurulda bazı tüzük maddelerinin değiştirilmesi için oylama yapıldı ve Parti Meclisi’nin 50 üyeden 175’e çıkarılması onaylandı.

Genel Kurula Başbakan Ersin Tatar ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da katılarak konuşma yaptı.

Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’yla başlayan genel kurulda divanın oluşumunun ardından konuşmalara geçildi.

BÜYÜKYILMAZ

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz konuşmasında, bugünkü kurultayın aynı zamanda YDP’nin Cumhurbaşkanlığı’na giden bir şöleni şeklinde, güven tazeleme ile önünü görebilme kararıyla yapıldığını aktardı.

Büyükyılmaz, TC ve KKTC’nin bekasını hiçe sayma şansları bulunmadığını ifade ederek, Anavatansız bir KKTC’nin mümkün olamayacağını kaydetti.

YDP’nin tarihsel süreç içinde yolculuğunu sürdürürken, ülkedeki adaletsizliklere karşı mücadelesinden hiç vazgeçmediğini ve bunu sürdürdüğünü belirten Genel Sekreter Büyükyılmaz, bir sonraki genel seçimlerde YDP’nin oylarını artırıp Meclis’te daha güçlü şekilde temsil edileceğine olan inancını da belirtti.

CoVid-19 pandemisinin ülkedeki ekonomiyi dibe vurdurduğunu ifade eden Büyükyılmaz, TC’nin bu anlamda yardıma koştuğunu ve sağladığı kaynakların etkin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar’a seslenen Büyükyılmaz, artık TC’de olduğu gibi KKTC’de de Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

ATAOĞLU

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, birlik ve beraberliğin esas elzem konu olduğuna vurgu yaparak, Ankara ziyaretiyle ilgili yapılan eleştirilere tepki gösterdi ve Anavatansız bir KKTC’nin düşünülemeyeceğini vurguladı.

Ataoğlu, bugün Atatürk Spor Salonu’nda gösterilen birlik beraberliğin Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasına da yansımasını diledi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında, gönlü ve yüreği Anavatan sevgisiyle dolu olanların ortak bir noktada birleştiğini söyleyerek, Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ışığında garantör bir devlet olan TC’nin KKTC halkının daha refah bir geleceğe ulaşması için uğraş verip didindiğini söyledi.

Çok eleştirilen Ankara ziyareti ile ilgili de konuşan Tatar, “Anavatanın KKTC’deki siyasete müdahale etmesi söz konusu değil ve olamaz” diyerek, esas gönülden geçenin; istikrarın sağlanması, ekonomik, iktisadi, kültürel gelişimlerin sağlanarak yeni başarılara imza atılması ve KKTC’nin aydın geleceği olduğunu belirtti.

Tatar, daha mutlu bir KKTC için, barış, güven, huzur ve bağımsızlıkla dolu daha güzel bir gelecek için verilecek uğraşların en büyük zenginlik olacağını dile getirdi ve bu başarıların dünyaya duyurularak, “Kıbrıs Türkü yoluna devam ediyor ve edecektir” mesajı verilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise konuşmasında, “YDP’nin cumhurbaşkanlığının talibi olduğunu, birinci parti olsa da olmasa da YDP’nin 11 Ekim 2020 seçimlerinin kaderini belirleyeceğini” dile getirdi.

Arıklı, Türkiye ile restleşen, onu uluslararası arenada yüzüstü bırakan, Rum’a teslim olan, AB ve ABD’nin çıkarlarını on plana koyan bir adayın seçilmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.

“Bir tarafta KKTC ve Anavatan diyenlerin, diğer taraftaysa yarım asır devam eden görüşmelerde “federasyon” hayalinin peşinde koşup bir arpa boyu yol kat edemeyen zihniyetin seçimde yarışacağını” anlatan Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı “tavizkâr” olmakla eleştirdi ve “50 yıldır başaramadınız bırakın biz başaralım” ifadelerini kullandı.

Kendisinin yurtdışında önemli görevlerde bulunduğunu ve gerek KKTC’nin nasıl tanıtılacağını gerekse ambargolarla nasıl mücadele edileceğini iyi bildiğini belirten Arıklı, Azerbaycan’a ilk direkt uçuşun ve Kırgızistan’la KKTC milli takımlarının maç yapmasının ilk kez kendi görevi sırasında gerçekleştiğini hatırlattı.

Çok tartışılan Ankara ziyareti konusuna da değinen Arıklı, orada gerek Maraş gerekse Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası ortaya konulacak B planının masaya yatırıldığını söyleyerek, “El birliğiyle Maraş’ı iskâna açacağız, A Planı olan federasyon iflas etmiştir. B Planı ise KKTC’nin tanıtılmasıdır” şeklinde konuştu.

Milletvekilliği genel seçimlerinde YDP’nin daha da güçleneceğini ve ülkedeki “vurgun düzeninin” sona ereceğini dile getiren Arıklı, şu anki hükümetin ekonomik krizi başarıyla yönetemediğini, Başbakan’ın da Başbakan Yardımcısı’nın da aklının Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğunu savundu.

Gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse bir sonraki genel seçimlerin erkene alınması ve en azından 2021 yılının kurtarılması teklifini de yaptıklarını söyleyen Arıklı, halen seçime yönelik partizanca istihdamların devam ettiğini; ülkenin, seçim kazanmak için politika üretenlere değil, gelecek neslin refahı için çalışacak siyasetçilere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

KKTC’nin Ortadoğu’nun yıldızı olabileceğini söyleyen Arıklı, 7500 üye sayısına sahip YDP’nin yıl başına kadar 10 bin üyeye sahip olacağını, Mart ayındaki olağan kurultayı 10 bin üyeyle yapacağını ve “KKTC’yi Ortadoğu’nun yıldızı yapabilmek için destek beklediklerini” ifade etti.

Bugün ayrıca kadın örgütünde de bir devir teslim yaşanacağını hatırlatan Arıklı, bir sonraki aşamada Genel Sekreterlik ve MYK seçimleri bulunduğunu hatırlatarak, “YDP’nin meşalesini önce Saray’a daha sonra da Başbakanlığa taşıyacakları”nı kaydetti.

KADIN KOLLARINDA YENİ BAŞKAN SİNEM TİP…

Konuşmaların ardından Mali rapor okunarak ibra edildi, tüzük değişiklik maddeleri oy birliğiyle onaylandı.

Verilen aranın ardından genel kurulda gündem dışı konuşmalara da yer verildi ve YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu konuşma yaptı.

Zaroğlu’nun konuşmasının ardından YDP Kadın Kolları Başkanı Nurcan Çiftçi bir konuşma yaparak, görevini yeni Başkan Sinem Tip’e devretti.