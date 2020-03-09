Arif Tuğcan Kondoz Türkiye şampiyonu

Türkiye Avrupa Milli Takım Seçmeleri 2020’de Türkiye Gençler Fitness Şampiyonu ülkemizden Arif Tuğcan Kondoz oldu

Türkiye Vücut Gelistirme Fitnes ve Bilek Güresi Federasyonu’nun 4-8 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlemiş olduğu Avrupa Milli Takım seçmelerinde ülkemizi, birçok uluslararası şampiyonlukları bulunan Arif Tuğcan Kondoz ve Kemal Barış Kondoz temsil etti.

The Green Park Pendik Hotel & Convention Center’de gerçekleşen Türkiye Avrupa Milli Takım Seçmeleri 2020’de Türkiye Gençler Fitness Şampiyonu ülkemizden Arif T.Kondoz oldu. Kemal B. Kondoz ise Türkiye 5.’liği elde etti.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitnes ve Bilek Güresi Federasyonunun İstanbul’da düzenlemiş olduğu Turkiye Şampiyonası ve Avrupa Milli Takim Seçmelerinde ülkemiz adına yarışan Arif T.Kondoz Türkiye Gençler Fitness Şampiyonu olarak İspanya’da düzenlenecek I.F.B.B AVRUPA FITNESS ŞAMPİYONASINA katılmaya hak kazandı.

Aynı şampiyonada yine ülkemizi temsil eden Kemal B. Kondoz Finale kalarak Türkiye 5.’liği elde etti. Sporcuların antrenörü Neval Çelebioğlu ve Başkan Ali Dahlamer kürsüde birlikte kupalarla başarıyı ölümsüzleştiren bir hatıra fotoğrafı çektiler.