Ares sporcuları Suna ve Mahmut’tan Berlin Maratonu’nda müthiş derece

Ares Spor Kulübü’nden iki sporcu dünyanın en prestijli maraton yarışlarından Berlin Maratonu’nda finişe ulaşmayı başardı.

Dünyanın en önemli 6 maraton yarışından biri kabul edilen Berlin Maratonu’na kendi imkanları ile katılan Ares sporcuları Suna Evran Elmas ve Mahmut Fehmioğlu çok iyi derecelerle finiş gördü.

Tokyo, Londra, Chicago, New York ve Boston’la beraber “Major Marathon” ünvanına sahip Berlin Maratonu’nda bugün mücadele eden Ares sporcuları Suna Evran Elmas ve Mahmut Fehmioğlu 42.2 kilometrelik maratonda kendi en iyi zamanlarına imza attılar.

Rekortmen atlet Eliud Kipchoge’nun kendi rekorunu geliştirerek yeni dünya rekoruna imza attığı Berlin Maratonu’nda Suna Evran Elmas 3 saat 16 dakika 15 saniyede, Mahmut Fehmioğlu ise 3 saat 31 dakika 31 saniyede finişe ulaştı.