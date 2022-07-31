Aren’den bir başarı daha

Belçika’nın Mol kentinde 18-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen TC Mol European Open U14 Cat3 turnuvasında Tek Erkekler kategorisinde şampiyonluk elde eden Aren, Almanya’nın Düren kentinde düzenlenen yaş kategorisinin Grand Slam’i niteliğinde olan Internationale Deutsche Tennismeisterschaften U14 turnuvasına katılmak üzere hocası Çağlar İzkan’la Almanya’ya gitti.

Turnuvaya ana tablodan katılan GMB Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars ilk maçında turnuvanın 10 numaralı seri başı Rumen Alejandro Mateo ile karşılaştı. Bu maçtan 2-6, 1-6’ lık setlerle mağlup ayrılan Aren Consolation turunda ülkemizi temsil etmeye devam etti. Consolation turunda ilk turunu bye geçen Aren 2. turda Kolombiyalı Lucas Martin, çeyrek finalde Letonyalı Rihards, yarı finalde Faslı Camil’i yenerek final oynamaya hak kazandı. Finalde rakibi İtalyan Pietro’yu 6-2 6-2’ lik net bir skorla yenen Aren ilk kez katıldığı turnuvada Consolation şampiyonu olma başarısı gösterdi. Buradan 30 Temmuz-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Young Champions Cup’a katılmak üzere Hocası Çağlar İzkanla birlikte Belçika’nın Hasselt kentine doğru yola çıkacak. Akabinde Almaya’nın Ruthesheim kentinde düzenlenecek Jugend Cup Renningen/Rutesheim, Internat. Deutsche Tennismeisterschaf Turnuvası’na katılacak Aren 4 haftalık Avrupa turunun ardından Türkiye’ye dönüp çalışmalarına Binay tenis akademisinde devam edecek.