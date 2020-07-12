Arasta esnafı kan ağlıyor

Kovid-19 gerekçesiyle Rum Yönetimi’nin ilk kapattığı geçiş kapıları arasında yer alan Lokmacı Sınır Kapısı, ada genelinde vaka sayısının düşmesine rağmen bir türlü yeniden geçişlere açılmadı. Kuzeyle Güney arasındaki dokuz kapıdan altısının geçişlere açılmasına rağmen Lefkoşa’nın Kuzeyi ile Güneyi arasındaki çarşıyı birleştiren Lokmacı’nın açılmamasına bölge esnafı büyük tepki gösteriyor.

Rum Yönetimi Yeşilırmak-Pirgo’da ısrarlı

Rum yönetimi Yeşilırmak-Pirgo kapısının yeniden geçişlere açılması için ısrarlı bir şekilde diplomasi yürütüyor. Kıbrıs’ta görev yapan BM misyonu, geride bıraktığımız hafta içerisinde Rum Yönetimi’nin Yeşilırmak-Pirgo kapısının yeniden geçişlere açılması talebini Kıbrıs Türk tarafıyla farklı düzeylerde ele aldı. Pirgo köylüleri ise kapının açılmasını sağlamak için Erenköy’deki mücahitlerin geçiş yolu ve Erenköy girişinde eylem yaptı. Pirgo ve civar köylüler kapının kapalı olması nedeniyle Lefkoşa’ya ulaşımlarının yeniden işkenceye döndüğünü ve bu nedenle kapının bir an önce açılması gerektiğini savundu.

Pirgo var,Lokmacı yok

Havadis’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre BM’nin Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri bakanlığı nezdinde yürüttüğü diplomatik görüşmelerde Pirgo kapısı gündem olurken Lokmacı hiçbir şekilde masaya taşınmadı.

Esnaf tepkili

Tarihi arastan çarşısı esnafı 9 kapıdan 6’sının açık olmasına rağmen Lokmacı’nın açılmamasına tepki gösterdi. Havadis’e konuşan çarşı esnafı “bazı günler siftah yapmadan kepenk kapatıyoruz. Kovid-19 tedbirlerinin yumuşatılmasının ardından dükkanların açılması bir çok bölgedeki esnaf için umut olsa da biz arasta esnafının hayatında hiçbir değişiklik olmadı. 1 aylık sürede diğer masraflar bir yana dükkan kirasını bile çıkaramadık” dedi.

Vakıflar İdaresi görmezden geliyor

Bölgedeki bazı dükkanların sahibi olan Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nin yaşanan bu duruma duyarsız kalmasına da tepki gösteren arasta esnafı bazı mülk sahiplerinin dahil durumu dikkate alarak kirada indirime gittiğini ancak vakıflar idaresinin hiçbir şey olmamış gibi davranma devam ettiğini savundu.

Esnaf eylem hazırlığında

Arasta esnafı Lefkoşa’nın Kuzey ve Güney’ini bağlayan kapının yeniden geçişlere açılması ve hükümetin sorunlarına ilgi göstermesi talebi ile eylem hazırlığı başlattı. Edinilen bilgiye göre arasta esnafı ,KTEZO’nun başını çektiği Birleşik Eylem Komitesi’nden yardım devam eden eylemlerde bölgenin sorunlarını daha çok gündeme getirmesini talep etti. Arasta esnafı bölge özelinde yaşadıkları sorunlara daha çok dikkat çekmek için, Lokmacı Kapısı önünde eylem yapabileceklerini de belirtti.