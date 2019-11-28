Kıbrıs

Arapköy’de çıkan kavgada bir kişi başından tahta sopa ile yaralandı

28 Kasım 2019

Arapköy’de kavga ettiği kişiyi tahta sopa ile yaraladı… Arapköy’de dün akşam çıkan kavga sonucu bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, saat 18:00 sıralarında trafik konusunda çıkan kavgada Y.K.(E-44) ve S.K.(E-45), B.D.(E-21) ile tartıştıkları sırada B.D. tasarrufunda bulunan tahta sopa ile Y.K.’nın kafasına vurarak yaralanmasına sebep oldu.

Bahse konu şahısların tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.



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