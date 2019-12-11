Aramco, 2 trilyon dolara koşuyor (İlk günden piyasa değeri Apple’ı geçti)

Petrol devi Saudi Aramco’nun hisseleri halka açıldığı ilk işlem gününde yüzde 10 yükselişle tavandan kapandı. Böylece 1,7 trilyon piyasa değeriyle halka açılan şirket ilk günde 1,88 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı.

Suudi Krallığı’nın şirkete biçtiği 2 trilyon piyasa değerinin yılbaşından önce aşılması bekleniyor.

Suudi Arabistan’ın devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco, böylece sadece Apple, Google ve Microsoft gibi devleri değil dünyanın en büyük beş petrol şirketinin toplamından daha büyük bir piyasa değerine ulaştı

Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, ilk halka arzının tamamlanmasının ardından bu sabah işlem görmeye başladı. Halka arz fiyatı 32 riyal ile pazarlama aralığının en üstünden belirlenen Aramco hisseleri, Riyad’daki işlemlerde yüzde 10 yükselerek günlük tavan limitine ulaştı. Şirketin piyasa değeri de 1,88 trilyon dolara ulaştı.

Suudi yönetimi şirkete kağıt üzerinde 2 trilyon dolar değer biçmişti. Bu rakam Wall Street uzmanları tarafından önce ‘yapay’ bulunsa da bilanço incelemesi ile dünyanın en karlı şirketlerinden biri olduğu kanısında birleşildiği için yatırımcılara ‘Al’ önerisi verilmişti.

HİSSELER DAHA DA YUKARI GİDEBİLİR

Aramco hisselerine halka arzda gelen güçlü talep nedeniyle yükseliş büyük ölçüde bekleniyordu. Dubai’de Daman Investments varlık yönetimi birim yöneticisi Ali El Adou, “Hissede, fazla talep geldiği için işlem görmeye başladıktan sonra daha fazla yukarı yönlü potansiyel görüyorum. Aramco hisseleri şirketin temettü planı ve güçlü bilançosundan da destek bulabilir.” demişti. Suudi Arabistan şirket hisselerinin yüzde 1.5’ini 32 riyalden (8.53 dolar) satmıştı. Böylece Aramco 1.7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi oldu.

Aramco bir gecede kendisini takip eden en büyük beş petrol şirketinin (Exxon Mobile, Total, Royal Dutch Shell, Chevron ve BP) toplam değerinden daha büyük resmi piyasa değerine ulaşmış oldu…