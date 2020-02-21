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Aracın çarptığı yaya beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alındı; sürücü tutuklandı

21 Şubat 2020

Lefkoşa’da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bir araba, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.  Arabanın çarptığı Ahmet Yıldız (E-60), kalça kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile ameliyata alındı; araç sürücüsü ise tutuklandı.

Polis açıklamasına göre saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, Mehmet Berrak (E-52) yönetimindeki PJ 625 plakalı araç, sürücünün dikkatsizliği sonucunda yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Ahmet Yıldız’a (E-60)’a çarptı.

Çarpma sonucu yaralanan yaya Ahmet Yıldız kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Sürücü Berrak ise tutuklandı.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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