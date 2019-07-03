Araç takla attı, 15 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti.

3.7.2019 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Nergisli – İnönü Anayolu üzerinde, Hasan SÜTLÜCELİ (E-17), yönetimindeki DE 370 plakalı salon araç ile İnönü istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan çıkarak takla attı.

Çarpışma sonucu araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Nergisli’de sakin Hasan Kusetogulları (E-15) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Araç sürücü Hasan SÜTLÜCELİ tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.