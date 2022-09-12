Araç Kayıt’tan yılın ilk yarısında 137 milyon 852 bin TL gelir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, yılın ilk yarısına ilişkin istatistikleri yayımladı.

Buna göre, 2022 yılının ilk yarısında Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde seyrüsefer, araç kayıt, muayene ve devir başta olmak üzere toplam 24 kalemde 192 bin 410 işlem yapıldı.

Yapılan işlemlerden 137 milyon 852 bin 404 TL gelir elde edildi.

En fazla gelir 58 bin 441 araç için çıkarılan yıllık seyrüsefer harcından geldi.

İlk 6 ayda yıllık seyrüsefer harcından elde edilen gelir 60 milyon 465 bin 599 TL oldu.

2 bin 331 araç için çıkarılan 6 aylık seyrüsefer harcından ise 2 milyon 452 bin 426 TL gelir elde edildi.

Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin en fazla gelir elde ettiği ikinci kalemse motorlu araç kayıt harcı olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yarısında kaydı yapılan 4 bin 516 araçtan 48 milyon 536 bin 880 TL gelir sağlandı.

Zamanında muayeneye götürülen 6 bin 225 araçtan 1 milyon 690 bin 82 TL gelir elde edilirken, cezaya düşen 13 bin 871 araç için 7 milyon 987 bin 72 TL cezalı muayene harcı ödendi.

İlk 6 ayda 30 bin 280 araç ise devredildi. Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin araç devir harcından elde ettiği gelir ise 9 milyon 899 bin 655 TL oldu.BRT