Araç hız tespit kamerasına çarptı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mayıs 21, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Araç hız tespit kamerasına çarptı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Araç hız tespit kamerasına çarptı

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada araç hız tespit kamerasına çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, Mehmet Ali Güzel (E-24), yönetimindeki NZ 723 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, Zabitler Petrol yanındaki hız tespit kamerasına yaklaştığı sırada ani fren yapması sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol içerisinde kontrolsüzce savrulup hız tespit kamerasına çarpmasıyla oldu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.


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Tags:Araç hız tespit kamerasına çarptıkazaKKTCMağusa
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