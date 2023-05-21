Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada araç hız tespit kamerasına çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, Mehmet Ali Güzel (E-24), yönetimindeki NZ 723 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, Zabitler Petrol yanındaki hız tespit kamerasına yaklaştığı sırada ani fren yapması sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol içerisinde kontrolsüzce savrulup hız tespit kamerasına çarpmasıyla oldu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.