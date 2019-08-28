Arabayı kiraladı, parayı cebe attı

Alsancak’ta bir araç kiralama şirketinde çalışan Venera Magdelena Yeltekin, müşteriden aldığı 450 sterlini şirkete vermedi. Zanlı polise verdiği ifadede ödenmeyen maaşını bu yöntemle tahsil ettiğini ifade etti

Evrim KAMALI

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketinde çalışan zanlı Venera Magdelena Yeltekin’in, müşteriden aldığı 450 Sterlini işyeri sahibine vermeyerek çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak, dün mahkemede yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Bayram Albayrak olayla ilgili bulguları aktardı. Albayrak, zanlının “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçundan tutuklandığını kaydetti.

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketinde çalışan zanlının, 2 Ağustos’ta müşteriden aldığı 450 Stg araç kiralama bedelini zimmetine geçirmek suretiyle çaldığını ifade etti.

Albayrak, zanlının mahkeme emrince tutuklandığını kaydetti.

Meselenin polisin bilgisine önceki gün geldiğini söyleyen polis, yapılan soruşturmada, zanlının suçu işledikten sonra akrabasının vefatı dolayısıyla Almanya’ya gittiğini beyan ettiğini aktardı.

Albayrak, zanlının suçunu kabul ettiğini ve “Parayı maaşımı ödemediği için aldım” dediğini söyledi.

Polis memuru Bayram Albayrak, zanlının beyanına göre yapılan muhaceret kontrollerinde, en son 2017 yılında giriş çıkış kaydının mevcut olduğu bilgisine ulaşıldığını belirtti.

Zanlının söz konusu paranın tamamını harcadığını ve hiç parası olmadığını ifade eden polis, zanlının 13 seneden beri eşi ve çocuğundan ayrı yaşadığını, bakmakla yükümlü kimsesinin olmadığını söyledi ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, tüm seyahat belgelerini polise teslim etmesine, en yakın polis karakoluna 15 günde bir ispat-ı vücutta bulunmasına ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 20 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesi koşuluyla serbest kalmasına emir verdi.