Araba ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Yenierenköy’de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Nidai CECER yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 16.30 sıralarında Yenierenköy’de Sakarya Sokak üzerinde, Hammad SAEED (E-22), yönetimindeki MP 154 plakalı araç ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Sakarya Sokağa giriş yapması sonucu o esnada sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden Nidai CECER (E-29) yönetimindeki DU 130 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Nidai CECER kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.