Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için ara seçimin 25 Haziran’da yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Meclis’in bugünkü oturumunda oy birliği ile kabul edilen “Ara Seçimlerde Oy Verme Gününün Saptanmasına İlişkin Karar”, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, 6 Haziran 2022 tarihli Meclis birleşiminde oy birliği ile kabul edilen istifası sonucu milletvekilliğinden boşalan yerin doldurulması için 25 Haziran 2023’te ara seçim yapılacak.