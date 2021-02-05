Apple’ın ilk bilgisayarı 1 milyon sterline satılacak

Apple şirketinin ilk bilgisayarı Apple-I, kurucu ortaklar Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından Nisan 1976’da piyasaya sürüldü. Nadide parçayı 1978 yılında alan Amerikalı satıcı Krishna Blake, bilgisayarın çok önemli bir koleksiyon parçası olduğunu söyledi. 45 yıllık bilgisayarın yanında Sony TV-115 ve çeşitli kılavuzların dijital kopyaları verilecek.

ELDEN TESLİMAT YAPACAKMIŞ

Satıcı kadın, bilgisayarın güvenlik açısından Florida’da bir bankanın kasasında kilitli tutulduğunu belirtti. Antika bilgisayarın nakliye ile teslim edilemeyeceğini belirten Blake, elden teslimata hazır olduğunu söyledi.