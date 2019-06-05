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Apple’ın batarya ömrünü korumak için geliştirdiği dahiyane yöntem

5 Haziran 2019
iOS 13’ün tanıtılmasıyla birlikte Apple’ın batarya ömrü konusundaki yeni stratejisi de belli oldu. Makine öğrenme teknikleri kullanılarak oluşturulan yeni bir algoritma sayesinde iPhone’lar, sahiplerinin kullanım şekillerini öğrenecekler ve bataryalarını buna göre şarj edecekler.

Apple’ın WWDC 2019 etkinlikleri devam ederken, kullanıcılar için büyük bir sorun teşkil eden batarya ömrü ile ilgili stratejisi de belli oldu. Buna göre Apple, iOS 13’le birlikte bataryanın daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi için dikkat çekici bir özellik getirdi. Bu özelliğe göre bundan sonra iPhone’lar, sahiplerinin kullanım özelliklerini öğrenecekler ve buna göre şarj işlemini tamamlayarak bataryanın eskimesinin önüne geçecekler.

iOS 13’ün bu özelliğini biraz daha detaylandırmak gerekirse; Apple aslında iPhone’ların pilinin daima dolu olmasını istemiyor. Bunun yerine şarjın doğal bir şekilde bitmesine izin veren iPhone’unuz, diğer yandan da ne zaman şarja ihtiyacınız olabileceğini anlayabilecek ve bu zamanlarda da pilini yüzde yüz şarj edecek. Gelişmiş makine öğrenme yöntemleri kullanılarak oluşturulan bu yeni algoritmaya ‘Optimize Şarj’ ismi verildi. Apple bu yöntemle kullanıcılarına daha uzun bir batarya ömrü sunmayı amaçlıyor.

Apple, iOS 13’ü eylül ayı gibi kullanıcıların hizmetine sunmayı planlıyor. Şu an için sadece geliştiriciler tarafından kullanılan beta sürümün, tüm kullanıcıların hizmetine sunulmasıyla birlikte iOS 13’ün optimize şarj özelliği herkes tarafından test edilebilecek.

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