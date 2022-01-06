AÖF sınavları hafta sonu yapılıyor

Açıköğretim Fakültesi , 2021 – 2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 8 – 9 Ocak tarihlerinde yapılacak.

AÖF KKTC Direktörü Mert Osmanlar’ın verdiği bilgiye göre, 3 bin 445 öğrencinin katılacağı sınavlar, 20 Temmuz Fen Lisesi, Türk Maarif Koleji, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Lefkoşa Türk Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Açıköğretim Fakültesi binalarında yapılacak.

Osmanlar, Covid – 19 salgını kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan tedbirler doğrultusunda, sınava katılacak tüm öğrenci ve görevlilerin aşılı olanlar için 72 saatlik ve aşısız olanlardan 48 saatlik antijen test sonuçlarını yanlarında bulundurmaları gerektiğini kaydetti.

Ülkedeki vaka artışı göz önünde bulundurularak, kendileriyle iletişime geçen pozitif ve temaslı öğrencilerin, Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişare ve alınan izinler doğrultusunda, Açıköğretim Fakültesi binasında tüm tedbirler alınarak oluşturulmuş özel sınıflarda sınava güvenli bir şekilde girmesinin sağlanacağını da ifade eden Osmanlar, aşıları tamamlanmış öğrenci ve görevlilerin 7 Ocak Cuma günü Fuar alanında ücretsiz antijen testi yaptırabileceklerini belirtti.