Antik Çin mezarında bulunan gizemli sıvının sırrı çözüldü

Çinli bilim insanlarının iki bin yıllık mezarda yapılan kazılar sırasında bronz bir sürahide bulunan gizemli sıvının sırrı öğrenildi.

Xinhua ajansının haberine göre Çinli uzmanlar, iki bin yıllık mezarda yapılan kazılar sırasında bronz bir sürahide bulunan gizemli sıvının sırrını ortaya çıkardı.

Habere göre yapılan araştırma, sürahide alkol içerikli şifa içeceğinin bulunduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, bu türden karışımların eski Çin’de kanamayı durdurmak ve iltihabı azaltmak için kullanıldığı bilgisini verdi.

Bilimciler, içeceğin yapıldığı hammadde ve üretim süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla bulguyu araştırmaya devam ediyor.

Mezar, geçen mayısta Çin’in Henan eyaletinde, Sanmenxia kentindeki bir gecekondu mahallesinin yeniden inşası sırasında keşfedildi.

Uzmanlar, ön analizin sonuçlarını dikkate alarak mezarın Çin Hanedanı’nın sonu (M.Ö. 221-207) ve Batı Han Hanedanı’nın başlangıcı (M.S. sekizinci yılından önce) arasındaki dönemde inşa edildiğini varsayıyor.