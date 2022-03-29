Antarktika’daki buzul böyle çözüldü

Antarktika’daki Conger buzulunda aşırı sıcakların etkisiyle yaşanan değişim uydu fotoğraflarına yansıdı.
AB Komisyonuna bağlı Savunma Sanayisi ve Uzay Genel Müdürlüğü (DEFIS), Antarktika’daki Conger buzulunun iki ayrı görüntüsünü paylaştı.
Bu yıl yakalanan uydu fotoğraflarının ilki 30 Ocak, ikincisi ise 21 Mart’ta kayıtlara geçti.
Aşırı sıcaklar vurdu
Buzuldaki değişimin, 2 hafta önce kıtayı vuran aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle gerçekleştiği vurgulandı.
Güney yarım kürenin uç noktası Antarktika’da, sıcaklık sıfırın altında 11,5 dereceyle rekor kırmıştı.
Uzmanlar, küresel ısınmanın buzullar üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.