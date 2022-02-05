ANLAYAMADIM…

Ruso Stadı’nda karşı karşıya gelen Küçük Kaymaklı ve Lefke arasındaki mücadele iki takımın da orta saha mücadelesi şeklinde geçti oyunda gol sesi çıkmadı. Maçta başladığı gibi golsüz son buldu.

Maçın orta hakemi Evren Karademir K.Kaymaklı-Lefke maçında penaltı kararı vermemekte ısrarcı davrandı. Topun ele temasında penaltıya sebebiyet vermediği kararını verdi. Oyunu devam ettirdi.

İki takımda kaybetmemek üzerine kurduğu oyun planında savunma ağırlıklı futbol oyunda gol pozisyonunu çok yoktu. Kaleye atılan uzaktan şut denemelerinde iki takım kalecisi K.Kaymaklı’dan Salih ve Lefke’den Mehmet Özaralp başarılıydı.

Takımların teknik adamları oyuna müdahaleleri yapılan oyuncu değişikliği skora etki etmemiş oldu. Skora razı oyun şeklinde maçı tamamlama düşüncesi iki takımda risk almadan maçı tamamlamış oldu. Puana daha fazla ihtiyacı olan ev sahibi K.Kaymaklı iki puanı kaybeden taraftı.

Lefke ikinci devreye Çağan hocamla başladı. Lefke Çağan hocayla çıktığı iki lig müsabakasında gol atamıyor. Türbünler taraflı tarafsız herkesin düşüncesi Lefke’de Semih neden ikinci devrede oyuna dahil oldu. Sakat olmadığı bilgisi aldım.

Kaymaklı’da Felix’in performans düşüklüğü mücadele göze batanlardandı. Kaymaklının gol bulamamasını buna bağlamış olayım.

Oyun düşük tempoda oynandı. Oyuncular fazla pas hatasıyla oynandı. Kapasitelerinin altında kaldılar. Performans yüksek oyuncu yoktu. Özellikle K.Kaymaklı ve Lefke savunma oyuncuları kazanılan toplar kolay rakibe teslim ettiler.

Futbol oyunun işin kolayını yaptılar ‘ vur gitsin ,top bende çıksın nere giderse gitsin ‘mantığı düşüncesi maçı izlemeye gelen futbol severler üzülmüş oldu. Ruso’da kötü futbol oynandı. Teknik adamlar maçtan önce benim düşünceme göre oyunları kaybetmemek üzerineydi. Öylede oldu kaybetmediler.

Maçta orta hakem Evren hoca maçtan sonra tartışmaya açık penaltı pozisyonları ile anılacak. Yardımcıları başarılıydı.