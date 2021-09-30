Anketlerde Harris Biden’ı 6 puan farkla geçti

En son Gallup tarafından yapılan bir ankette, ABD Başkanı Joe Biden’ın haziran ayından bu yana 13 puan kaybederek onay oranının yüzde 43’e düştüğü dikkati çekti.

Aynı ankette Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in onay oranı Biden’a 6 puan fark attı ve oranın yüzde 49 olmasıyla dikkatlerden kaçmadı.

Biden’a Afganistan ve Haitili göçmenler eleştirisi

Biden özellikle ağustos ayında verdiği Afganistan’dan çıkma kararı ve sonrasında yaşananlar ile Meksika sınırında Haitili göçmenlere yönelik muamele nedeniyle son dönemde sıkça eleştiriliyor.

Öte yandan daha arka planda olmayı tercih eden Harris, Haitili göçmenlere yönelik muameleye yaptığı sert eleştirilerle gündeme geldi.