Ankara’dan gelen uçak, yoğun yağıştan Ercan’a iniş yapamadı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ocak 30, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Ankara’dan gelen uçak, yoğun yağıştan Ercan’a iniş yapamadı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Ankara’dan gelen uçak, yoğun yağıştan Ercan’a iniş yapamadı

Türk Hava Yolları’nın Ankara’dan gelen uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ercan’a iniş yapamadı Antalya’ya dönüş yaptı.

Türk Hava Yolları’nın Ankara’dan gelen uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ercan’a iniş yapamadı Antalya’ya dönüş yaptı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Hava Trafik Kontrolleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, Ankara’dan gelen uçağın meteorolojik şartlardan dolayı Ercan Havalimanı’na iniş yapamadığını Antalya’ya divert ettiğini söyledi.


Söz konusu uçağın Ercan’a iniş denemesi yaptığını ancak hava şartlarının olumlu olmadığını belirten Kapısız, uçağın gerekli meteorolojik şartları bekleyip Ercan’a tekrar geleceğini kaydetti.

Kaynak: Yenidüzen Gazetesi

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Tags:ErcanHavaUçak
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