Anastasiadis Pazartesi günü canlı yayında aşı olacak

Rum Lider Başkanı Nikos Anastasiadis önümüzdeki pazartesi günü sabah saat 10.00’da canlı yayında Covid-19 aşısı olacak.

Rum Lider Başkanı Nikos Anastasiadis önümüzdeki pazartesi günü sabah saat 10.00’da canlı yayında Covid-19 aşısı olacak.

Anastasiadis’in pazartesi günü sabahı Pfizer/BionTech’in korona virüse karşı geliştirdiği aşıyı olacağını yazan Haravgi ve diğer gazeteler, Latsion Sağlık Merkezindeki aşı sürecinin televizyondan canlı olarak yayınlanacağını kaydetti.

Rum Başkanlık Sarayından yapılan açıklamada, Anastasiadis’in hareketinin halkın aşı yaptırması konusunda cesaretlendirilmesi için sembolik olduğu ve Anastasiadis’in aşı yaptırmasının ardından açıklamalarda bulunacağı ifade edildi.

İlk aşılar Cumartesi geliyor

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise “Küçük Miktarlar, Küçük Beklentiler” başlığıyla yayımladığı haberinde, Avrupa Birliğinin Kıbrıs’la birlikte önümüzdeki cumartesi gününden itibaren korona virüs aşısı silahıyla pandemi savaşına gireceğini, fakat arzu edilen sonuca ulaşılma hızıyla ilgili beklentilerin şimdilik küçük olduğunu yazdı.

Tüm AB üye devletlerinin 26 Aralık Cumartesi günü teslim alacağı ilk aşı partisinin sembolik olacağını ve bunun 9 bin doz aşıyı (4 bin 500 aşı) kapsayacağını yazan gazete, önümüzdeki ocak ayı boyunca da aşıların Güney Kıbrıs’a azar azar teslim edileceğini ve bir sonraki aşı partisinin ise adaya önümüzdeki haftanın başında gelmesinin beklendiğini belirtti.

Bir sonraki partinin de az bir miktar olacağını ve bunun 6 bin 500 doz (3.200 aşı) olmasının beklendiğini kaydeden gazete, sürecin haftalık düzeyde devam edeceğini ve Güney Kıbrıs’ın, üretici şirket ile AB tarafından zaman takvimlerinin değiştirilmemesi dışında, 2021 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar yaklaşık 50 bin kişinin aşılanacağının hesapladığını belirtti.

Bu sayının neredeyse 75 yaş üzeri kişileri kapsadığını yazan gazete, cumartesi günü Güney Kıbrıs’a gelecek olan aşıları Rum AB Komiseri Stella Kiriakidu ile Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu’nun teslim alacağını ifade etti.

İlk aşıların huzurevlerinde kalan kişilere ve “Mağusa” bölgesindeki referans hastanesindeki sağlık çalışanlarına yapılacağını kaydeden gazete, büyük miktarda aşı gelişinin 2021 yılının ikinci çeyreğinin başında başlamasının beklendiğini ifade etti.

Gazete ilk aşılanacak olan kişilerin huzurevlerinde kalan kişiler ile burada çalışanlar, sağlık çalışanları, 75-80 yaş üzerindeki kişiler ile birinci düzeydeki sağlık merkezleri, cezaevleri ile göçmen ve mültecilerin misafir edildiği merkezler gibi kapalı alanlarda kalan kişiler, en son ise yaş gruplarına göre genel nüfus olduğunu belirtti.

Hastalık açısından yüksek riske sahip kişilere de öncelik tanınacağını yazan gazete, ilgili mevzuat uyarınca aşı olmanın zorunlu olmadığını ekledi.