Anastasiadis, Paris’te Guterres ile görüştü

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, Paris Barış Forum’u için gittiği Paris’te, geçtiğimiz pazartesi akşamı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile baş başa kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki kısa görüşmenin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, foruma katılan devlet ve hükümet yetkilileri onuruna verdiği yemek çerçevesinde gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Devlet Radyo ve Televizyonu RIK muhabirinin haberine dayanarak Anastasiadis ve Guterres’in, derine girmeksizin, Berlin’de yapılacak üçlü görüşme hakkında kısa bir görüşme yaptığını yazdı.

Habere göre BM Genel Sekreteri Guterres ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’e , İstanbul’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme konusunda da kısaca bilgi verdi.