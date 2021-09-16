Anastasiadis: New York’ta üçlü görüşme olacak

: Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile New York’ta üçlü görüşme yapılacağını açıkladı.

Rum haber kaynaklarına göre, “EUMED” toplantısına katılmak üzere Atina’da bulunan Anastasiadis, gazetecilere yaptığı açıklamada BM Genel Kurulu çerçevesinde gideceği New York’ta, kahvaltı şeklinde üçlü görüşme yapılacağını söyledi.

Anastasiadis, üçlü görüşmenin tarihine dair detay vermedi.